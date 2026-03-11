Vergaberecht: Kanzlei Schramm Öhler ernennt vier neue Partner

Vergaberecht & Kanzleien. Schramm Öhler ernennt vier neue Partner:innen. Damit steigt die Gesamtzahl auf zwölf. Equity Partner sind davon acht.

Schramm Öhler feiert 30-jähriges Kanzlei-Jubiläum und ernennt vier neue Partner:innen, so eine Aussendung: Mit der Erweiterung von acht auf zwölf Partner:innen stelle die auf Vergaberecht spezialisierte Kanzlei die Weichen für die Zukunft, heißt es darin weiter. Acht der insgesamt zwölf Schramm Öhler-Partner haben gleichzeitig auch den Status von geschäftsführenden Gesellschaftern (d.h. Equity Partner), darunter die Namenspartner Johannes Schramm und Matthias Öhler.

Die neuen Partner

Konkret wurden die Rechtsanwältinnen Mag. Sabrina Glechner und Mag. Jacqueline Guger sowie die Rechtsanwälte Mag. Leo Haslhofer und Mag. David Melingo per 1.1.2026 zu Partner:innen der Kanzlei ernannt. Sie alle seien seit vielen Jahren für die Kanzlei tätig und beraten und begleiten in komplexen Vergabeverfahren und Vergabekontrollverfahren.

Das Statement

Matthias Öhler: „Mit der Bestellung vier neuer Partner:innen setzen wir ein klares Zeichen: Als größte Vergaberechtskanzlei stärken wir unsere Position als Marktführerin im österreichischen Vergaberecht. Durch die Verbreiterung garantieren wir unseren Mandant:innen persönliche Beratung auf höchster Ebene; gleichzeitig können wir Spezialisierungen in gewissen Sektoren und Fachgebieten des Vergaberechts anbieten.“