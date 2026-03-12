Team der WU Wien kommt bei der CFA Research Challenge in die nächste Runde

Hochschulen. Ein Studierenden-Team der WU Wien hat das Österreich-Finale der diesjährigen CFA Research Challenge gewonnen. Das Siegerteam kämpft nun auf europäischer Ebene weiter.

Ein Team von Studierenden der WU Wien, bestehend aus Philipp Höfinger, Teresa Cabric, Nina Hoffmann, Sophia Pannermayr und Alexander Stanek, konnte beim Österreich-Finale der diesjährigen CFA Research Challenge die Jury mit ihrer Unternehmensanalyse überzeugen. Faculty Mentor war WU-Professor Manfred Frühwirth, der das Team fachlich begleitete. Als Praxis-Mentor unterstützte Matthias Runte (Mastercard).

Laut Aussendung gewann damit ein Team der WU Wien den Wettbewerb bereits zum dritten Mal in Folge auf nationaler Ebene. Das Siegerteam wird nun die CFA Society Austria beim Sub-Regional Final auf europäischer Ebene im März vertreten.

7.000 Studierende von über 1.100 Unis

Die CFA Research Challenge ist ein vom CFA Institute (internationaler Berufsverband für Investment Professionals) initiierter internationaler Studierendenwettbewerb. Weltweit nahmen im Studienjahr 2025/26 rund 7.000 Studierende von über 1.100 Unis teil.

Die Teams analysieren dabei ein börsennotiertes Unternehmen auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen und eines Managementgesprächs, erstellen einen Aktienanalysebericht mit Unternehmensbewertung und Investmentempfehlung und präsentieren ihre Ergebnisse vor einer Jury.

Bei der diesjährigen österreichischen Runde mussten die Wettbewerbsteilnehmer das börsennotierte Energie- und Infrastrukturunternehmen EVN analysieren. Bewertet wurden von der Jury unter anderem die methodische Herleitung der Unternehmensbewertung, die Stringenz der Investmentargumentation sowie die Professionalität der Präsentation.

Der Wettbewerb wird auf mehreren Ebenen ausgetragen. Auf das nationale Finale folgt das Sub-Regional Final (Westeuropa), anschließend das EMEA-Semifinale (Europa, Naher Osten und Afrika) und EMEA-Finale sowie schließlich das Global Final.

