Christina Wieser ist jetzt Anwältin für Bau & Immos bei KWR

Wien. Christina Wieser (32) ist jetzt Rechtsanwältin im Construction & Real Estate Team von KWR. Sie ist seit 2021 an Bord.

Mit Wiesers Aufstieg zur Rechtsanwältin baue Wirtschaftskanzlei KWR eines der Kernkompetenzgebiete weiter aus, zeigen sich KWR-Partner Paul Schmidinger und KWR-Partner sowie Kanzleisprecher Clemens Berlakovits in einer Aussendung erfreut.

Die Laufbahn

Christina Wieser ist seit 2021 bei KWR im Construction- und Real-Estate-Team tätig. Nach Absolvierung der Rechtsanwaltsprüfung im Jahr 2024 wurde sie 2026 zur Rechtsanwältin angelobt.

Bereits während ihres Studiums sammelte sie als juristische Mitarbeiterin in einer Rechtsanwaltskanzlei Praxiserfahrung und war als Praktikantin in mehreren Anwalts- und Steuerberatungskanzleien tätig, heißt es weiter. Zudem absolvierte sie im Rahmen ihres Studiums ein Auslandssemester an der Université catholique de Louvain in Belgien.