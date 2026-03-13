Deloitte Legal: Hollmann, Bonelli und Kern werden Counsel

Wien. Deloitte Legal ernennt drei Anwälte zu Counseln. Ihre Themen sind Arbeitsrecht, Finanz, Datenschutz & Cybersecurity.

Deloitte Legal setze den Wachstumskurs fort und ernenne drei erfahrenen Anwältinnen und Anwälte zu Counseln, heißt es in einer Aussendung von Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im Deloitte Legal Netzwerk.

Die drei Beförderten

Friederike Hollmann ist Rechtsanwältin im Bereich Arbeitsrecht. Zusätzlich zu ihrer arbeitsrechtlichen Spezialisierung bringe sie umfassende Erfahrung in der Streitbeilegung mit und vertritt Mandantinnen und Mandanten regelmäßig vor Gerichten sowie gegenüber Behörden.

Andreas Bonelli ist Rechtsanwalt im Banking, Finance & Restructuring und Corporate / M&A Team. Er verfüge über mehr als zehn Jahre praktische Erfahrung im Bank- und Finanzrecht und in der insolvenznahen finanziellen Restrukturierung sowie im Gesellschaftsrecht und berät auch bei Corporate-Projekten, M&A-Transaktionen u.a.

Christian Kern ist Rechtsanwalt im Team Datenschutzrecht / Cybersecurity sowie im IP/IT und Medienrechtsteam. Er ist seit über zehn Jahren in den Bereichen Datenschutzrecht, Informationstechnologierecht, Vertragsprüfung und datenschutzrechtlichem Arbeitsverfassungsrecht tätig und verfüge über große praktische Erfahrung in diesen Bereichen.

Das Statement vom Partner-Level

„Wir freuen uns sehr über die wohlverdiente Ernennung dieser drei herausragenden Anwältinnen und Anwälte zu Counseln. Sie haben in den vergangenen Jahren durch exzellente Mandatsarbeit und tiefes Branchenverständnis maßgeblich zum Erfolg unserer Kanzlei beigetragen und werden diesen Kurs nun in ihren neuen Führungsrollen fortsetzen“, wird Andreas Jank zitiert, Partner bei Deloitte Legal.