Mehr Geld für Waggons: Wascosa stockt auf mit WFW

Logistik & Plattformen. WFW berät Wascosa bei der Aufstockung der Kreditlinien für ihre Bahn-Finanzierungsplattform.

Watson Farley & Williams (WFW) hat die Wascosa Group Holding bei einer weiteren Aufstockung ihrer bestehenden Kreditlinien im Rahmen ihrer Finanzierungsplattform um 300 Mio. Euro beraten, so eine Aussendung.

Die Finanzierung und das Geschäftsmodell

Die neu erhöhte Kreditlinie soll demnach zur Erweiterung des Wagenportfolios von Wascosa verwendet werden: Wascosa ist einer der führenden Anbieter von Güterwagen und Logistiklösungen für den europäischen Schienengüterverkehr. Das Unternehmen verfüge über eine umfangreiche Flotte moderner Güterwagen und biete Logistik- und Leasingmodelle für Kunden in der gesamten europäischen Transport- und Industriebranche.

Für Wascosa beratend aktiv waren bei WFW in Frankfurt Frederik Lorenzen (Partner, Federführung), Andrey Latyshev (Counsel) sowie die Associates Müyesser Demirel und Leon Rupp. Benjamin Mehran, Chief Investment Officer der Wascosa Group, zeigt sich über den erfolgreichen Abschluss der dritten Erweiterung der Finanzierungsplattform erfreut.