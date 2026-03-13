Neue Eigentümer für Pankl Racing Systems: Saxinger berät

Kapfenberg. Saxinger berät Knill Gruppe, Invest AG und RLB Steiermark beim Einstieg bei Pankl Racing Systems. Verkäufer Stefan Pierer wird von Oberhammer beraten.

Gemeinsam bilden Knill Gruppe, Invest AG und Raiffeisen-Landesbank Steiermark ein österreichisches Konsortium zum Einstieg in die Pankl Racing Systems AG: Beraten wurden sie dabei rechtlich von Wirtschaftskanzlei Saxinger mit Sitz in Linz, so eine Aussendung.

Das Unternehmen

Das Industrieunternehmen Pankl Racing mit Sitz in Kapfenberg (Steiermark) ist Zulieferer für den Rennsport, Luxusfahrzeuge und die Luftfahrt. Bisher gehörte Pankl zur Pierer Industrie AG des Industriellen Stefan Pierer, der nach der KTM-Pleite sein Firmenreich neu aufstellt. Gemeinsam übernimmt das Österreich-Konsortium zwei Drittel der Anteile an dem steirischen Technologieunternehmen von der Pierer Industrie AG.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen zusammenschluss- und investitionskontrollrechtlichen Genehmigungen, so Kanzlei Saxinger, die das Österreich-Konsortium berät. Das Transaktionsteam von Saxinger wurde von den Partnern Franz Mittendorfer und Sebastian Hütter geleitet. Verkäufer Pierer Industrieholding wurde von Oberhammer Rechtsanwälte beraten.

Die neue Struktur

Nach Umsetzung der Transaktion soll die Knill Gruppe ein Drittel der Anteile an der Pankl Racing Systems AG halten, während die Raiffeisen-Landesbank Steiermark und die Invest AG jeweils ein Sechstel übernehmen. Die Pierer Industrie AG bleibt weiterhin mit einem Anteil von einem Drittel am Unternehmen beteiligt.

Ziel der neuen Eigentümerstruktur sei es, die internationale Marktposition des Unternehmens im High-Performance-Segment weiter auszubauen und langfristiges Wachstum zu sichern. Die Knill Gruppe ist eine international tätige österreichische Industriegruppe mit Sitz in Weiz. Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark ist das Spitzeninstitut der Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark. Die Invest AG gehört mehrheitlich Raiffeisen und zählt zu den führenden Private-Equity-Investoren im deutschsprachigen Raum.