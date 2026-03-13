 Open menu
STC verkauft Wiener Baufelder für geförderten Wohnbau mit E+H

Real Estate & Anwälte. Die STC Gruppe verkauft Bauplätze für geförderten Wohnbau im Wiener Stadtquartier „Am Kempelenpark“. Kanzlei E+H hilft.

Anwaltskanzlei E+H hat die STC Holding Group beim Verkauf der für den geförderten Wohnbau vorgesehenen Baufelder im Zukunftsquartier „Am Kempelenpark“ rechtlich beraten, so eine Aussendung. Käufer war die Port Folio Immobilien GmbH.

Die Transaktion

Mit dem Asset Deal über die Bauplätze werde ein weiterer Schritt in der integrativen Quartiersentwicklung gesetzt. Das Entwicklungsgebiet Am Kempelenpark befindet sich in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs im 10. Wiener Bezirk. Auf einem ehemaligen Siemens-Industriestandort entsteht ein „klimafittes, urbanes Quartier mit qualitätsvollem Wohnraum, sozialer Infrastruktur, Bildungsangeboten und einem großen, öffentlichen zugänglichen Park mit wertvollem Altbaumbestand“, wie es in der Beschreibung heißt.

Die erworbenen Bauplätze sind für den geförderten Wohnbau vorgesehen und werden gemeinsam mit gemeinnützigen Bauträgern entwickelt. Ein wesentliches Element der Quartiersentwicklung sei die Vernetzung der Grünräume vom Sonnwendviertel über den Kempelenpark bis zum Laaer Berg zu einem durchgängigen „grünen Band“, das den Stadtteil nachhaltig aufwerten soll.

Das Beratungsteam

Im E+H-Team für STC waren Johannes Feilmair (Federführung; Partner, Corporate + M&A | Real Estate), Gabriel Straßer (Associate, M&A + Real Estate) und Clemens Katzenbeisser (Associate, Corporate + M&A).

