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Recht, Veranstaltung

Dorda-Event analysiert wie Frauen den Investmentmarkt verändern

Elena Lanmüller, Francine Brogyányi, Nicol Sator ©Dorda

Wien. Anwaltskanzlei Dorda lud zur Veranstaltung „Women Redefining Wealth“ und feierte das 10-jährige Jubiläum der kanzleiinternen Frauenförderung.

Laut einer Studie aus 2025 von McKinsey & Company „The new face of wealth: The rise of the female investor“ hielten Frauen im Jahr 2023 rund 34 Prozent des weltweit verwalteten Finanzvermögens. McKinsey prognostiziert, dass dieser Anteil bis 2030 auf rund 40 bis 45 Prozent anwachsen wird.

Um diese Veränderungen genauer zu beleuchten, widmete women@Dorda der Anwaltskanzlei Dorda ihr jüngstes Event anlässlich des Weltfrauentags 2026 diesem Thema. Mehrere Diskussionsrunden behandelten laut Aussendung die damit verbundenen Veränderungen im Hinblick auf Nachfolge, internationale Vermögensstrukturen, Asset Protection und nachhaltige Investments.

Die Themen

Gertrude Schatzdorfer-Wölfel (Schatzdorfer Gerätebau), Nina Katzbeck (Katzbeck Consulting) und Katharina Binder (Co-Head Private Wealth Gruppe, Dorda) behandelten in einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Legacy Redefined – Frauen prägen Nachfolge in Familienunternehmen“ das Thema Unternehmensnachfolge.

Im Anschluss diskutierten Aufsichtsrätin und Investorin Christina Wilfinger, Steuerberaterin und Business Angel Christiane Holzinger, Lisa Fassl (Gründerin Fund-F) und Birgit Fleischmann (Leiterin Family Wealth, Spängler Bank) das Thema „Investing Redefined – Frauen gestalten Finanzkultur neu“. Dabei wurde analysiert wie Frauen heutzutage investieren und welche Auswirkungen dies auf die Finanzwelt hat.

Abschließend wurde das Thema „Responsibility Redefined – Frauen verbinden Wohlstand mit Haltung“ von Expansion Managerin Annunziata Magis, Silvia Bruni (Cape 10) und Marina Spitzy (Tecolote Advisory) behandelt.

Unter den Gästen befanden sich unter anderem Christine Theodorovic (Helvetia Baloise), Karin Artner (KPMG), Neslihan Bilgin-Kara (Woman) und Agnes Wiesbauer (Wiener Konzerthaus).

10 Jahre women@dorda

Das Event stand auch im Zeichen des 10-jährigen Jubiläums der kanzleiinternen Frauenförderung women@Dorda. Die Initiative setzt sich dafür ein, Gleichstellung als festen Bestandteil der Kanzleikultur zu verankern.

„Ich habe vor 10 Jahren women@Dorda ins Leben gerufen, weil es mir seit jeher ein wichtiges Anliegen ist, Frauen in ihren Karrierewünschen und in ihren Ambitionen zu bestärken und sie beim Erreichen dieser Ziele tatkräftig zu unterstützen“, so Francine Brogyányi, Managing Partnerin bei Dorda und Gründerin von women@Dorda.

„Nach wie vor gibt es zu wenige Partnerinnen in Kanzleien. Das liegt nicht nur an rigiden Strukturen, sondern auch am Zweifel der jungen Kolleginnen, ob sie den Spagat zwischen Karriere und Familie gerecht werden können. Deshalb setzt women@Dorda seit einem Jahrzehnt auf flexible Karrierewege, dem Ausbau von Weiterbildungsmöglichkeiten und starker Mentoring-Programme, um so ein Wegbereiter und Wegbegleiter für junge, talentierte Juristinnen zu sein“, so Brogyányi.

Im Jahr 2025 gewann die Kanzlei Dorda bei den EMEA Women in Business Law Awards die Auszeichnungen „Austria Firm of the Year“ und „Work-Life-Balance Firm of the Year“, 2024 „Austria Firm of the Year“ und „Gender Diversity National Firm“.

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