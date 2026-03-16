Hapag-LLoyd kauft ZIM, Hogan Lovells hilft bei Finanzierung

Logistik & Anwälte. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät Hapag-Lloyd bei der externen Finanzierung des geplanten Erwerbs der israelischen ZIM.

Unter Leitung von Partnerin Bianca Engelmann hat Hogan Lovells die Hapag-Lloyd AG bei der externen Finanzierung des geplanten Erwerbs der ZIM Integrated Shipping Services Ltd. beraten, so eine Aussendung. Das Finanzierungsvolumen beträgt demnach bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar. Mit der Übernahme der israelischen Reederei ZIM will Hapag-Lloyd seine Position am Markt für Container-Transporte ausbauen.

Die Übernahme

Die Finanzierung steht im Zusammenhang mit der von Hapag-Lloyd angekündigten Transaktion zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien von ZIM. Die Gesamttransaktion hat ein Volumen von rund 4,2 Milliarden US-Dollar und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von ZIM sowie der zuständigen Behörden, so die beratende Kanzlei.