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Hogan Lovells berät JustPlay-Eigentümer beim Teilverkauf an NCSOFT

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Online Gaming & Konzerne. Südkoreas NCSOFT kauft 70 Prozent an der deutschen JustPlay GmbH. Kanzlei Hogan Lovells berät die Verkäufer.

Unter der Leitung des Münchner Partners Nikolas Zirngibl hat Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Gesellschafter der JustPlay GmbH beim Verkauf eines 70-prozentigen Anteils an der Gesellschaft an die südkoreanische Ncsoft Corporation beraten. Der Kaufpreis lag laut Aussendung bei 202 Millionen US-Dollar (176 Mio. Euro).

Echtes Geld für Online-Spieler

JustPlay mit Sitz in Berlin wurde 2020 gegründet und betreibt eine Loyalty-Gaming-App, über die Nutzer für das Spielen von mobilen Games mit Echtgeld (z. B. über PayPal) oder Gutscheinen belohnt werden. Das Unternehmen verfolgt ein sogenanntes „Play-to-Earn“-Modell, das neben Auszahlungen an Nutzer auch Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen ermöglicht. JustPlay ist im Bereich der mobilen Spieleplattformen tätig und verzeichnet mehr als 25 Millionen Downloads seiner App.

Die NCSOFT Corporation ist ein börsennotierter südkoreanischer Videospielentwickler und -publisher. Das Unternehmen ist einer der bekanntesten Anbietern von Online-Spielen, insbesondere für Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs).

Das Beratungsteam

Im Team von Hogan Lovells Team für Justplay GmbH waren Nikolas Zirngibl (Partner), Thiemo Woertge (Counsel), Dominik Lang (Senior Associate), Julia Dingeldey, Nadja Weber (Associates) (Corporate M&A, München); Lucie Arntz (Senior Associate), Nico Baer (Associate) (Corporate M&A, Berlin); außerdem Anthonia Ghalamkarizadeh (Partner), Henrik Hanssen (Counsel), Marvin Jäschke, Julian Reidick (Associates) (Gewerblicher Rechtsschutz, Hamburg); Falk Loose (Counsel), Peter Volkmann (Senior Associate) (Steuerrecht, München); und least Stefan Kirwitzke (Counsel, Kartellrecht, Brüssel).

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