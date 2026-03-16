 Open menu
Business, M&A, Recht, Tools

Where to Notify (WTN) startet als neues Tool auf der Caselex-Plattform

©ejn

St. Pölten/Linz. Where to Notify (WTN) ist ein neues Jurisdiktions-Tool für Wettbewerbs- und M&A-Professionals auf der Caselex-Plattform. Zu sehen ist es u.a. auf den „AI & Legal & Tax Days“.

Where to Notify (WTN) unterstütze die Praktiker:innen dabei, schnell und zuverlässig zu identifizieren, in welchen Jurisdiktionen eine Fusionsanmeldung erforderlich sein kann – insbesondere spannend bei komplexen, grenzüberschreitenden Transaktionen. Dabei werden laut Anbieter LexisNexis auch Grenzfälle identfiziert und gekennzeichnet.

Die Fähigkeiten

Zum Leistungsumfang des neuen Tools gehören demnach auch die automatische Prüfung einer Transaktion gegen alle aktiven Fusionskontrollregime, außerdem Währungsumrechnungen und Schwellenwertberechnungen sowie die Erstellung eines teilbaren Ergebnisberichts

Als integrierter Bestandteil der Caselex-Plattform liefere WTN auch den rechtlichen Kontext dahinter, mit Zugriff auf rund 150 Fusionskontroll-Guides, Echtzeit-Alerts zu Schwellenwertänderungen und einem globalen Wettbewerbsrechts-Newsfeed.

Die künftigen Events

Ausprobieren kann man die Plattform auch auf den nächsten „AI & Legal & Tax Tech Days“ von LexisNexis, die am 17. und 18. März in St. Pölten sowie am 24. und 25.3. in Linz stattfinden.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen
  2. Blog RECHT.ethisch ist jetzt auch ein Buch bei Facultas
  3. Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026
  4. LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

EY will bei industrieller KI ausbauen: Zwei Neuzugänge von AVL

Österreichs Exporte brauchen eine Auffrischung: Studie zur Strategie

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Kraft der Erde für die Grünen, Lohnzettel der Länder für die FPÖ

Frauenanteil in Führungspositionen liegt insgesamt bei 31,4 Prozent

Neu in Finanz:

Banken in Zeiten der KI: Kunden­beziehung stärken, Plattform bewahren

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

Neu in Recht:

Where to Notify (WTN) startet als neues Tool auf der Caselex-Plattform

Dorda-Event analysiert wie Frauen den Investmentmarkt verändern

Hogan Lovells berät JustPlay-Eigentümer beim Teilverkauf an NCSOFT

Neue Eigentümer für Pankl Racing Systems: Saxinger berät

Premiere zum AI Act: Erste komplett KI-generierte juristische Publikation

Neu in Steuer:

Drei neue Directors bei Deloitte in Österreich

TPA macht Christoph Rommer zum neuen Partner

KPMG ruft im März zum „Final Countdown“ für Pillar II auf

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Neu in Bildung/Uni:

Team der WU Wien kommt bei der CFA Research Challenge in die nächste Runde

Uni Salzburg erforscht die dunkle Seite von Führungskräften

So funktioniert das neue Lehramtsstudium

Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Neu in Personalia:

Das war der Junganwält:innen-Tag 2026 der RAK NÖ

Christina Wieser ist jetzt Anwältin für Bau & Immos bei KWR

Deloitte Legal: Hollmann, Bonelli und Kern werden Counsel

Vergaberecht: Kanzlei Schramm Öhler ernennt vier neue Partner

Geplante Bundes­staats­an­walt­schaft: Die Ober­staats­an­wälte melden sich

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Where to Notify (WTN) startet als neues Tool auf der Caselex-Plattform

Premiere zum AI Act: Erste komplett KI-generierte juristische Publikation

Banken in Zeiten der KI: Kunden­beziehung stärken, Plattform bewahren

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen