Where to Notify (WTN) startet als neues Tool auf der Caselex-Plattform

St. Pölten/Linz. Where to Notify (WTN) ist ein neues Jurisdiktions-Tool für Wettbewerbs- und M&A-Professionals auf der Caselex-Plattform. Zu sehen ist es u.a. auf den „AI & Legal & Tax Days“.

Where to Notify (WTN) unterstütze die Praktiker:innen dabei, schnell und zuverlässig zu identifizieren, in welchen Jurisdiktionen eine Fusionsanmeldung erforderlich sein kann – insbesondere spannend bei komplexen, grenzüberschreitenden Transaktionen. Dabei werden laut Anbieter LexisNexis auch Grenzfälle identfiziert und gekennzeichnet.

Die Fähigkeiten

Zum Leistungsumfang des neuen Tools gehören demnach auch die automatische Prüfung einer Transaktion gegen alle aktiven Fusionskontrollregime, außerdem Währungsumrechnungen und Schwellenwertberechnungen sowie die Erstellung eines teilbaren Ergebnisberichts

Als integrierter Bestandteil der Caselex-Plattform liefere WTN auch den rechtlichen Kontext dahinter, mit Zugriff auf rund 150 Fusionskontroll-Guides, Echtzeit-Alerts zu Schwellenwertänderungen und einem globalen Wettbewerbsrechts-Newsfeed.

Die künftigen Events

Ausprobieren kann man die Plattform auch auf den nächsten „AI & Legal & Tax Tech Days“ von LexisNexis, die am 17. und 18. März in St. Pölten sowie am 24. und 25.3. in Linz stattfinden.