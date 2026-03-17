Christan Temmel und Christian Knauder-Sima neue Partner bei KWR

Wien. Christian Temmel (53) und Christian Knauder-Sima (49) sind neue Partner der Kanzlei KWR. Ihr Thema ist das Kapitalmarktrecht.

Die beiden neuen Partner Christian Temmel und Christian Knauder-Sima (49) bauen ab März 2026 den Bereich Kapitalmarktrecht bei Wirtschaftskanzlei KWR auf, so eine Aussendung. Die Erweiterung stelle einen wichtigen Schritt in der Strategie „KWR 2035″ der Kanzlei dar.

„Der Eintritt von Christian Temmel und Christian Knauder-Sima ist für unsere Kanzlei eine bedeutende Entwicklung und steht im vollen Einklang mit unseren strategischen Plänen für den weiteren Ausbau unserer Kanzlei und unseres Beratungsportfolios“, so Clemens Berlakovits, KWR-Partner und Speaker des Management Boards.

Die beiden neuen Partner

Temmel und Knauder-Sima waren beide zuvor im Wiener Büro von DLA Piper. Temmel verfüge über umfassende Expertise im Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Wertpapierrecht, einschließlich regulatorischer Aspekte, sowie Private und Public M&A. Er ist besonders auf Kapitalmarkttransaktionen, gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen, M&A sowie regulatorische Fragen des Finanzmarktrechts spezialisiert. Temmel ist weiters u.a. Fachautor und Vortragender (Uni Wien, Donau-Universität Krems, Fachhochschule Wiener Neustadt).

Christian Knauder-Sima berate Mandanten schwerpunktmäßig in den Bereichen gesellschafts-, kapitalmarkt- und wertpapierrechtlicher Themen sowie M&A und zu Aspekten der Finanzmarktregulierung. Weitere Themen sind u.a. Strukturierung und Durchführung von Finanzierungs- und Kapitalmarkttransaktionen, Umstrukturierungen, Organpflichten, Corporate Governance und ESG sowie bei übernahme- und börserechtlichen Fragen.