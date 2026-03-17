Deutschland holt sich vier grüne Milliarden mit White & Case

Frankfurt. White & Case berät die Banken bei der Emission einer grünen Bundesanleihe mit der Laufzeit von rund 15 Jahren.

White & Case LLP beriet ein Bankenkonsortium bei der Emission einer Grünen Bundesanleihe in Höhe von 4,0 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von 15 Jahren, 2 Monaten und 5 Tagen und einem fixen Kupon von 2,60 Prozent, so eine Aussendung.

Die Anleihe wurde im Rahmen, des „Twin Bond“ Konzepts der Bundesrepublik Deutschland emittiert, bei dem es zu jeder Grünen Bundesanleihe eine konventionelle „Zwillingsanleihe“ mit denselben wirtschaftlichen Rahmendaten gibt.

Das Beratungsteam

Das White & Case Team, das bei der Transaktion unter Federführung von Partner Karsten Wöckener beriet, bestand aus dem Local Partner Felix Biedermann und Transaction Lawyer Nejc Jereb (alle Capital Markets).