Donau-Uni Krems kooperiert mit Indiens ältester Rechtsfakultät GLC

Hochschulen. Die Donau-Uni Krems hat ein Memorandum of Understanding mit dem Government Law College Mumbai (GLC) unterzeichnet.

Die Donau-Uni Krems baut ihre internationalen Kooperationen im Bereich der Rechtswissenschaften aus. Das Zentrum für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht hat laut Aussendung ein Memorandum of Understanding mit dem Government Law College Mumbai (GLC) unterzeichnet. Gegründet 1855, ist das GLC die älteste Rechtsfakultät des Landes. In ihrer mehr als 150-jährigen Geschichte habe die Einrichtung bislang keine vergleichbare Vereinbarung mit einer ausländischen Uni abgeschlossen.

„Mit dem Government Law College Mumbai konnte das Zentrum für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht einen renommierten strategischen Partner gewinnen. Diese Partnerschaft eröffnet neue Möglichkeiten für gemeinsame Forschungs- und Lehrinitiativen und stärkt die globale Sichtbarkeit der beteiligten Institutionen“, so Univ.-Prof. Clemens Appl, Leiter des Zentrums für Geistiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht an der Donau-Uni Krems.

Gemeinsame Initiativen

Das Memorandum sieht gemeinsame Forschungs- und Studienprojekte für die Zukunft vor. Konkrete Formate und erste gemeinsame Projekte sollen in den kommenden Monaten vorgestellt werden.

Das GLC hat bereits angekündigt, internationale Studienprogramme der Donau-Uni Krems, insbesondere den LL.M. in Data Economy Law, bei ihren Studierenden sowie auf nationalen Bildungsmessen in Indien vorzustellen.