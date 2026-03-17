EU veröffentlicht Country-by-Country Report-Generator

Globale Mindestbesteuerung. Die EU hat einen Public-Country-by-Country-Reporting (pCbCR) Report-Generator veröffentlicht, macht KPMG aufmerksam.

Die Europäische Kommission hat auf ihrer Webseite den „Public-Country-by-Country-Reporting-(pCbCR)-Report-Generator“ veröffentlicht, macht KPMG aufmerksam. Das Tool ist eine Excel-Vorlage und soll betroffenen Unternehmen ab 750 Millionen Euro Umsatz in der Ära von „Pillar II“ helfen, länderbezogene Steuer-Berichte zu erstellen.

Das Werkzeug aus Brüssel

Konkret soll das Tool Unternehmen bei der Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen pCbCR-Berichte im iXBRL-Format mit xHTML-Ausgabe unterstützen. Die Gestaltung ist in der Durchführungsverordnung (EU) 2024/2952 festgelegt.

Die KPMG-Infos dazu gibt es hier, das Tool selbst ist mit der dazugehörigen Dokumentation hier zu finden. Zum Einsatz desselben müssen die User der EU-Kommission allerdings einen Vertrauensvorschuss gewähren: Der Einsatz von Makros (normalerweise aus Sicherheitsgründen in Excel geblockt) ist zu gestatten.

Für Österreich kommt komplizierend hinzu, dass es von Seiten des Justizministeriums noch keine Information gibt, wie die Einreichung des XBRL bzw. iXBRL konkret erfolgen soll, so KPMG. Es sei empfehlenswert, in der Zwischenzeit einen ersten Testlauf mit dem EU-Tool zu machen.

Auf die Entwicklung von BEPS / Pillar 2 geht Philipp Stanek, der neue Head of Tax von DLA Piper in Wien, in einem aktuellen Interview mit Extrajournal.Net ein.