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Neues Praxishandbuch: Joint Ventures planen und steuern

Praxisbuch Joint Ventures ©Linde

Gemensam statt einsam. Joint Ventures können Unternehmen stärken, sind aber anspruchsvoll in der Umsetzung: Ein Praxisbuch soll weiterhelfen.

Joint Ventures zählen zu den anspruchsvollsten Formen unternehmerischer Zusammenarbeit, heißt es beim Linde Verlag: Das jetzt in 1. Auflage erschienene „Praxishandbuch Joint Ventures“ (Print und digital) beleuchtet demnach Gesellschaftsrecht, Steuern, Kartellrecht, Versicherungen u.a.

Die Inhalte

Von der ersten Idee über die laufende Kooperation bis zum gelungenen Exit begleite der Leitfaden den gesamten Lebenszyklus von Joint Ventures. Im Mittelpunkt stehen die Phasen der Planung und Strukturierung, in denen die Weichen für den langfristigen Erfolg gestellt werden. Danach werden u.a. die Besteuerung und die Warranty & Indemnity (W&I)-Versicherung bei Joint Ventures erörtert. Dazu gibt es jeweils Praxisbeispiele und Checklisten.

Zielgruppe sind laut Verlag sowohl Inhouse-Praktiker in Unternehmen wie auch ihre Berater. Die Herausgeber sind Anwalt Michael Marschall (Partner bei Schönherr) sowie Unternehmensjurist Michael Stelzel (Group General Counsel & Chief Compliance Officer von Hoerbiger). Zahlreiche Fachautor:innen haben mitgewirkt.

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