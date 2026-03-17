Starthilfe für Entrepeneure: Wiener Gründungstage beginnen

Wien. Für angehende Unternehmerinnen und Unternehmer finden ab morgen wieder die „Gründungstage“ statt.

Derzeit finden wieder die jährlichen Gründungstage der Wirtschaftskammer in den einzelnen Bundesländern (sowie online) statt. In der Hauptstadt ist es ab morgen soweit, die Gründungstage der Wirtschaftskammer Wien beginnen am 18. März 2026.

Das Thema

Sich selbständig zu machen, bedarf einer guten Planung und braucht Know-how, um zur richtigen Zeit die richtigen Schritte zu setzen, heißt es bei der Wirtschaftskammer Wien: Die Veranstaltung im Haus der Wiener Wirtschaft bietet demnach Fachwissen und Beratung. Weiters sind Gewerbeanmeldungen direkt vor Ort möglich.

Beratungsbedarf ist gegeben: Im Jahr 2025 wagten rund 11.000 neue Unternehmer in Wien den Schritt in die Selbständigkeit, heißt es dazu. Auf dem Programm steht heuer u.a. eine Keynote von Martin Giesswein zum Thema Künstliche Intelligenz für Unternehmen in der Gründungsphase. Es gibt Diskussionen, Fachexpert:innen, Infostände von i2b Ideas to Business, SVS, aws, Wirtschaftsagentur Wien, Women in AI u.a.