Adrian Walser ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

Wien. Adrian Walser (31) ist jetzt Anwalt in den Praxisgruppen Arbeitsrecht und Konfliktlösung bei Wirtschaftskanzlei E+H.

E+H freut sich, dass Adrian Walser seine Karriere als Rechtsanwalt in der Kanzlei fortsetzt, heißt es in einer Aussendung.

Die Laufbahn

Walser ist bereits seit einigen Jahren Mitglied der von Managing Partnerin Jana Eichmeyer geleiteten Praxisgruppen Arbeitsrecht und Konfliktlösung.

Der neue E+H-Anwalt hat Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck studiert und u.a. Erfahrung in der Begleitung internationaler Transaktionen aus arbeitsrechtlicher Perspektive sowie an den Schnittstellen zwischen Gesellschafts- und Arbeitsrecht gesammelt.