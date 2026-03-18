 Open menu
Business, Finanz, Recht

Female Start-ups: Kapitalaufbringung nähert sich Nulllinie

Lisa-Marie Fassl ©Marcella Ruiz Cruz

Österreich. Die anhaltende Finanzierungsschwäche im österreichischen Start-up-Ökosystem trifft Gründerinnen viel härter, so EY.

Die anhaltende Finanzierungsschwäche im österreichischen Start-up-Ökosystem trifft Gründer:innen nicht gleichmäßig. Besonders deutlich zeigt sich das bei der Verteilung von Risikokapital nach Teamzusammensetzung. Die bereits bestehenden Ungleichgewichte im Zugang zu Wachstumskapital haben sich 2025 weiter verschärft – zulasten von Gründerinnen und gemischten Teams.

Das zeige der „Female Start-up Funding Index 2025“, den EY Österreich, Female Founders und Fund F gemeinsam erstellt haben. Die Analyse berücksichtigt laut den Angaben Start-ups mit Sitz in Österreich, die im Zeitraum Jänner bis Dezember 2025 eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen haben.

„Die aktuelle Finanzierungskrise wirkt nicht neutral. Wenn Kapital knapper wird, verstärken sich bestehende Strukturen – und Gründerinnen geraten besonders unter Druck. Das ist kein Randthema, sondern ein strukturelles Risiko für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts“, sagt Florian Haas, Head of Start-up bei EY Österreich.

Kapital konzentriert sich massiv auf rein männliche Teams

Die Detailauswertung zeige eine extreme Konzentration des investierten Kapitals auf rein männliche Gründerteams:

  • 93 Prozent des gesamten Finanzierungsvolumens im Jahr 2025 entfielen auf Start-ups, die ausschließlich von Männern gegründet wurden.
  • Gemischte Teams vereinten lediglich 6,7 Prozent des Kapitals auf sich.
  • Rein weiblich gegründete Start-ups erhielten nur rund 0,3 Prozent des gesamten investierten Volumens.

Als Start-up-Standort ist noch Luft nach oben

„Wir müssen der Realität ins Auge sehen: Es ist 2026, die Welt ist geprägt von einer Krise nach der anderen, und wir schaffen es nicht, die kreativsten und klügsten Köpfe dazu zu motivieren, ein Unternehmen zu gründen und die Probleme unserer Zeit zu lösen“, so Lisa Fassl, Managing Partner bei Fund F: „Die Tatsache, dass es 2025 einen so massiven Finanzierungseinbruch gab, liegt nämlich vor allem daran, dass es schlichtweg zu wenig VC-relevante Unternehmen gibt.“

„Die aktuellen Zahlen zeigen kein temporäres Marktphänomen, sondern ein strukturelles Muster in der Kapitalvergabe. Internationale Investor:innen investieren dort, wo ausreichend Deal-Größe, Wachstumstiefe und verlässliche Anschlussfinanzierungen vorhanden sind. In kleineren Märkten wie Österreich fehlen diese Voraussetzungen zunehmend – und das trifft Gründerinnen und gemischte Founding Teams besonders stark, weil sie ohnehin seltener Zugang zu größeren Runden haben“, so Haas.

„Kapital folgt Mustern, Netzwerken, Routinen“

„Kapital ist nicht neutral. Es folgt Mustern, Netzwerken und Routinen – und genau deshalb verschärfen sich Ungleichgewichte in wirtschaftlich angespannten Phasen. Für den Standort Österreich und Europa ist das nicht nur eine Frage der Fairness, sondern knallharte Standortpolitik“, so Fürst.

Ohne gezielte strukturelle Maßnahmen drohe sich die Finanzierungslücke weiter zu verfestigen. Der eingeschränkte Zugang von Gründerinnen und gemischten Teams zu Wachstumskapital habe langfristige Folgen für die Innovationskraft, die Qualität von Geschäftsmodellen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Start-up-Standorts Österreich.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Zittert, ihr Banken: Die Stunde der Nicht-Banken ist gekommen
  2. Starthilfe für Entrepeneure: Wiener Gründungstage beginnen
  3. Markt für GRC-Lösungen ist fragmentiert und unübersichtlich: Berater-Bedarf?
  4. Dorda-Event analysiert wie Frauen den Investmentmarkt verändern

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Female Start-ups: Kapitalaufbringung nähert sich Nulllinie

Starthilfe für Entrepeneure: Wiener Gründungstage beginnen

EY will bei industrieller KI ausbauen: Zwei Neuzugänge von AVL

Österreichs Exporte brauchen eine Auffrischung: Studie zur Strategie

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Neu in Finanz:

Zittert, ihr Banken: Die Stunde der Nicht-Banken ist gekommen

Wiener Städtische: Christoph Bachlechner leitet Partnervertrieb

FMA-Vorstand Ettl wechselt im November als Exekutivdirektor zum IWF

Banken in Zeiten der KI: Kunden­beziehung stärken, Plattform bewahren

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Neu in Recht:

Die Schweiz hat ihr Zivilprozessrecht reformiert: Kommentar

Neues Smart Meter-Konzept bekommt Geld mit Hogan Lovells

Adrian Walser ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

Deutschland holt sich vier grüne Milliarden mit White & Case

Christan Temmel und Christian Knauder-Sima neue Partner bei KWR

Neu in Steuer:

EU veröffentlicht Country-by-Country Report-Generator

Drei neue Directors bei Deloitte in Österreich

TPA macht Christoph Rommer zum neuen Partner

KPMG ruft im März zum „Final Countdown“ für Pillar II auf

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Neu in Bildung/Uni:

Team der WU Wien kommt bei der CFA Research Challenge in die nächste Runde

Uni Salzburg erforscht die dunkle Seite von Führungskräften

So funktioniert das neue Lehramtsstudium

Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Neu in Personalia:

Wiener Städtische: Christoph Bachlechner leitet Partnervertrieb

Adrian Walser ist jetzt neuer Anwalt bei Kanzlei E+H

FMA-Vorstand Ettl wechselt im November als Exekutivdirektor zum IWF

Das war der Junganwält:innen-Tag 2026 der RAK NÖ

Christina Wieser ist jetzt Anwältin für Bau & Immos bei KWR

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Zittert, ihr Banken: Die Stunde der Nicht-Banken ist gekommen

EU veröffentlicht Country-by-Country Report-Generator

Markt für GRC-Lösungen ist fragmentiert und unübersichtlich: Berater-Bedarf?

Where to Notify (WTN) startet als neues Tool auf der Caselex-Plattform

Premiere zum AI Act: Erste komplett KI-generierte juristische Publikation