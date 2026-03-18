Neues Smart Meter-Konzept bekommt Geld mit Hogan Lovells

Energie & Anwälte. Hogan Lovells berät SpotMyEnergy bei einer Kooperation für Smart Meter im „Meter Asset Provider“(MAP)-Modell.

Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät die SpotMyEnergy GmbH bei einer Kooperation zur Finanzierung von Smart Metern im sogenannten „Meter Asset Provider“(MAP)-Modell. Die Transaktion soll das weitere Roll-out intelligenter Stromzähler in Deutschland unterstützen.

Britisches Modell ausprobiert

Das Kölner Start-Up-Unternehmen setzt bei der Finanzierung des Smart-Meter-Ausbaus auf das aus dem Vereinigten Königreich bekannte MAP-Modell, heißt es dazu: Dies ist eine Form der Asset-Finanzierung, bei der spezialisierte Anbieter die Zähler als Vermögenswerte finanzieren und Messstellenbetreibern bereitstellen. In Deutschland gebe es bislang nur wenige Anbieter, die dieses Modell nutzen, um das Smart-Meter-Roll-out zu beschleunigen.

Hogan Lovells hat SpotMyEnergy konkret zu den finanzierungsrechtlichen Aspekten der Kooperation sowie zu energieregulatorischen und energierechtlichen Vertragsfragen beraten. Im Team waren Dietmar Helms (Partner, Frankfurt), Florian Putzka (Senior Legal Consultant, extern, Dubai; beide Kapitalmarktrecht) und Florian-Alexander Wesche (Senior Counsel, IERP, Düsseldorf).