Wiener Städtische: Christoph Bachlechner leitet Partnervertrieb

Versicherungen. Mit 1. April 2026 übernimmt Christoph Bachlechner (43) die Leitung des Partnergeschäfts bei der Wiener Städtischen.

Bachlechner übernimmt die Leitung des Partnergeschäfts von Gerhard Heine, der nach 45 Jahren bei dem Versicherer an seinen Nachfolger übergibt, so eine Aussendung der VIG-Tochter Wiener Städtische.

Die Laufbahn

Christoph Bachlechner absolvierte nach der HAK-Matura den Master-Lehrgang Financial Planning an der Donau Universität Krems und ging 2005 bei der Städtischen an Bord. Nach verschiedenen Führungsfunktionen übernahm er 2023 die Verkaufsleitung des Stammvertriebs für Niederösterreich und fungierte ab 2025 als Stellvertreter und designierter Nachfolger von Partnervertriebschef Gerhard Heine.

„Seine umfassende Vertriebsexpertise und sein klares Marktverständnis machen ihn zur idealen Besetzung für diese verantwortungsvolle Position“, so Generaldirektor-Stellvertreterin Sonja Brandtmayer.