Aussenwirtschaft Austria sucht jetzt neue Volontäre

Exporte & Büros. Die Aussenwirtschaft Austria hat 100 Stützpunkte in 70 Ländern. Nun startet wieder die Bewerbungsfrist.

Die Aussenwirtschaft Austria ist als Teil der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für die Betreuung der österreichischen Exporteur:innen zuständig. Dazu verfügt sie über ein weltweites Netz von rund 100 Stützpunkten in mehr als 70 Ländern.

Der Nachwuchs

Aktuell sucht die Außenwirtschaft Austria wieder Volontär:innen: Freie Plätze für 2026 werden nach Maßgabe der Verfügbarkeit vergeben, für 2027 startet die Bewerbungsphase am 15.5.2026.

Gefragt sind dabei Student:innen, die sich für Exportwirtschaft interessieren und internationale Erfahrungen sammeln möchten, heißt es bei der Kammer. Das Studium muss einen Wirtschafts- und/oder Rechtsbezug haben, der Volontariatseinsatz im Ausland kann ein bis drei Monate dauern und laut den Angaben nur einmal absolviert werden.