Delivery Hero platziert neue Term Loans mit White & Case

Lieferplattformen & Anwälte. White & Case hat Delivery Hero bei der Platzierung von Term Loans im Gesamtvolumen von 1,4 Mrd. US-Dollar beraten.

Wirtschaftskanzlei White & Case hat Delivery Hero SE bei der Platzierung weiterer Term Loans im Gesamtvolumen von 1,4 Mrd. US-Dollar beraten, die laut einer Aussendung im Juni 2032 fällig werden.

Das Beratungsteam

Das White & Case Team, das bei der Transaktion beriet, wurde von den Partnern Gernot Wagner, Vanessa Schürmann und Yannick Adler geführt und umfasste die Partner Thilo Diehl und Sebastian Schrag, Local Partner Timo Lockemann sowie die Associates Yulia Chembulatova, Busra Ustuntas und International Attorney Monica Andonegui (alle Corporate Finance). Zusätzlich berieten Kolleg:innen aus den Büros in New York, Singapore und Luxemburg.