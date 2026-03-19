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Personalia, Recht

Taylor Wessing macht Julie Van Ysendyck zur HR-Chefin

Juli Van Ysendyck ©Taylor Wessing

Österreich/Zentraleuropa. Taylor Wessing ernennt Julie Van Ysendyck zur neuen CEE Head of Human Resources & Development, stationiert im Wiener Office.

Die internationale Anwaltssozietät Taylor Wessing verstärkt ihr HR-Team mit Julie Van Ysendyck, die seit kurzem als CEE Head of Human Resources & Development im Wiener Office tätig ist, heißt es in einer Aussendung. Sie war zuvor u.a. bei Kanzlei fwp.

Die Aufgabe

In ihrer neuen Funktion verantworte Julie Van Ysendyck insbesondere die strategische Weiterentwicklung der HR-Prozesse in Wien und den CEE- Offices, die Implementierung und Weiterentwicklung digitaler HR-Lösungen sowie die enge Zusammenarbeit mit HR-Teams bei Taylor Wessing International.

Taylor Wessing Co-Managing-Partner Wolfgang Kapek: „Mit Julie Van Ysendyck gewinnt Taylor Wessing CEE eine erfahrene HR-Expertin mit einem klaren Blick für strategische Personalentwicklung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die Weiterentwicklung der HR-Strukturen und Recruiting-Aktivitäten in unserer Region zu fördern“.

Julie Van Ysendyck wurde in Warschau geboren, lebte in Paris und wuchs anschließend in Österreich auf. Neben dem Abschluss des Bachelorstudiengangs „Arbeitsgestaltung & HR-Management“ an der Fachhochschule des BFI Wien sowie des Masterstudiengangs „Entrepreneurship & Applied Management“ an der Fachhochschule Wiener Neustadt absolvierte sie auch ein Auslandssemester an der University of Borås in Schweden.

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