Allianz-Hauptquartier wechselt den Besitzer mit EHL und DSC

Immobilien & Berater. Kollitsch Invest kauft die Ex-Zentrale der Allianz in Wien. Immo-Dienstleister EHL sowie die Kanzleien Dorda und DSC beraten dabei.

Kollitsch Invest hat die ehemalige Zentrale der Allianz Versicherung am Hietzinger Kai 101-105 im Rahmen eines Asset Deals erworben. Das rund 22.000 Quadratmeter umfassende Gebäude im 13. Wiener Gemeindebezirk steht aktuell leer und wurde ohne Beteiligung externer Investoren übernommen, heißt es in einer Aussendung.

Die Transaktion wurde im Rahmen eines strukturierten Verkaufsverfahrens durch EHL Investment Consulting vermittelt. Beratend tätig waren die Anwaltskanzleien Dorda und DSC Doralt Seist Csoklich.

Die Immobilie

Errichtet wurde das Objekt im Jahr 1977 nach Plänen von Architekt Harry Glück und Partnern. Die Liegenschaft befindet sich bei der U4-Station Unter St. Veit und hat eine Grundstücksfläche von rund 6.703 Quadratmetern, 22.000 Quadratmeter Nutzfläche und 159 Pkw-Stellplätze.

Kollitsch Invest will das Gebäude nach dem Ankauf repositionieren. „Gut angebundene Bestandsimmobilien eröffnen großes Potenzial für nachhaltige Stadtentwicklung. Unser Fokus liegt darauf, vorhandene Strukturen verantwortungsvoll weiterzudenken und langfristig im Stadtgefüge zu verankern“, so Franz Alexander Kollitsch, Eigentümer der Kollitsch Invest.

Im Rahmen der geplanten Repositionierung des Gebäudes sollen konkret leistbare Mietwohnungen sowie Gewerbe- und Büroflächen entwickelt werden, wie es heißt. Nach Abschluss der Entwicklung und Vermietung werde der Ex-Allianz-Turm im Rahmen eines Globalverkaufs institutionellen Investoren angeboten.