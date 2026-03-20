Events der Kanzleien: Frauen & Umwelt, HR & Law, Krypto & die City

Wien/Graz. Black Manta und GeoSphere Austria, HR und Anwälte, Mikroplastik und mehr standen jetzt bei Events von und mit Anwaltskanzleien im Mittelpunkt.

Wien als eines der wichtigen Krypto-Zentren Europas verankern – das war die Zielsetzung eines Events in den Räumlichkeiten von Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel. Unter dem Titel „Krypto Kameel – Vienna meets Blockchain“ lud dazu Tokenisierungs-Unternehmen Black Manta Capital Partners. Erstmals diskutierten die Europa-CEOs und Management-Köpfe führender Krypto-Börsen (CEXs) gemeinsam auf einem Podium in der Hauptstadt, heißt es.

Ein Hauptfokus war dabei laut Aussendung, wie sich die Branche durch die Anwendung von Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) wandeln wird. Dabei waren Erald Ghoos (CEO OKX Europe), Christian Niedermüller (MD & COO KuCoin EU), Philipp Borhn (MD Bitpanda), Georg Harer (Co-CEO ByBit Europe), Alexander Rapatz (CEO Black Manta Capital Partners) und Oliver Völkel (Partner Cerha Hempel).

In seiner Eröffnung betonte Rapatz die Vorreiterrolle Europas bei der Regulierung. Das Credo des Abends: Wien sei längst mehr als nur Standort einiger weniger Krypto-Unternehmen. Die Stadt habe sich zu einem Ökosystem entwickelt, das heute durch eine breite Vielfalt an Akteuren und eine wachsende institutionelle Akzeptanz besticht.

Frauen & Umwelt in Graz

Wie gesundheitsschädlich ist Mikroplastik? Wie umweltschädlich KI? Was ist die Schwierigkeit bei der Bewertung von Daten? Wann beginnt Greenwashing? Und wo ist die Grenze zwischen Wissenschaft und Populismus? Darum ging es beim „1. Frauen in der Umwelt Impulstag“ im K1-Tower in Graz.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserer ersten Veranstaltung genau den Nerv des Publikums getroffen und so viel Zuspruch bekommen haben”, so Initiatorin Stefanie Werinos, Vorständin von „Frauen in der Umwelt“ sowie Partnerin bei Anwaltskanzlei PHH. „Mikroplastik ist längst Teil unseres Alltags und in Körperzellen nachweisbar“, sagte Lukas Kenner, Professor für experimentelle Pathologie an der Medizinischen Universität Wien in seiner Keynote.

Vor Ort waren Kathrin Baumann-Stanzer (GeoSphere Austria), Lisa Loskarn (Siemens Healthineers), Fabian Gems (Supaso), Theresa Sporn (scitus), Alissa Kovarik (Glacier), Simone Tober (Leitner Law), Martina Stranzinger-Maier (PHH) u.a. „Wir denken schon an den nächsten Impulstag“, so Stefanie Werinos.

Eine Afterwork Connection für HR und Law

„People. Law. Trust. The Afterwork Connection for Leaders“ lautet der wortgewaltige Titel einer neuen Eventreihe von Great Place To Work und LeitnerLaw Rechtsanwälte in Kooperation mit Leadersnet, für die es am 17. März den Auftakt gab. Sie soll rechtliche Fragestellungen im HR-Kontext in den Blickpunkt rücken.

Karin Bauer, langjährige Ressortleiterin Karriere, DerStandard, moderierte den Talk mit Martina Ernst (Fair-Equal-Pay-Expertin), Manuel Mayr (Rechtsanwalt, LeitnerLaw), Katharina Straub (HR-Profi), Reinhard Pachner (RAG Austria) und Christian Trübenbach (Great Place To Work).

Lohntransparenz war die zentrale Frage und zugleich der Titel des ersten Events. Die Expert:innen diskutierten im Panel die Auswirkungen des Gehaltstransparenzgesetzes auf HR-Strategien, Führungskultur und eine rechtssichere Umsetzung in der Praxis. „Lohntransparenz ist weit mehr als eine gesetzliche Pflicht, sie ist eine Chance zu strategischer Unternehmensführung und Stärkung der Unternehmenskultur. Echte Transparenz und Rechtssicherheit stärkt auch die Attraktivität als Arbeitgeber“, so Barbara Gruszkiewicz von LeitnerLaw.