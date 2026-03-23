Engel & Völkers ernennt Matuschka zum neuen Wien-Chef

Immobilien & Makler. Johannes von Matuschka (51) ist neuer Geschäftsführer von Engel & Völkers Wien.

Der neue Geschäftsführer des Wiener Standorts von Engel & Völkers bringe langjährige internationale Erfahrung im Premiumsegment mit, so eine Aussendung. In den vergangenen drei Jahren führte er den Standort Berlin mit dem umliegenden Brandenburg.

Die Aufgabe

Als Geschäftsführer des Engel & Völkers Market Center Wien verantworte Matuschka nun die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens in Österreich.

„Unser Portfolio reicht von der kompakten Stadtwohnung bis zu exklusiven Immobilien im mehrstelligen Millionenbereich. Künftig werden wir unsere Marktpräsenz auf alle Wiener Bezirke ausweiten und noch enger mit unserem österreichischen Lizenzpartner Netzwerk zusammenarbeiten“, wird Matuschka zitiert. Till-Fabian Zalewski, CEO von Engel & Völkers D-A-CH: „Johannes von Matuschka verbindet unternehmerischen Erfolg mit kultureller Expertise und einem feinen Gespür für Ästhetik.“

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