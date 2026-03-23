Grazer Insolvenzrecht-Symposium: Neuer Sammelband

Recht & Praxis. Neue Trends beleuchtet ein Sammelband zum 4. Grazer Insolvenzrechtspraxis-Symposium.

Das Insolvenzrecht ist eine dynamische und facettenreiche Materie, die die insolvenzrechtliche Praxis immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, heißt es beim Fachverlag Facultas: Den aktuellen Entwicklungen widmet sich der jetzt erschienene Sammelband „Insolvenzrecht aktuell: Trends und Herausforderungen“.

Die Neuerscheinung

Der Sammelband geht konkret auf das 4. Grazer Insolvenzrechtspraxis-Symposium im April 2025 zurück und beleuchtet auf rund 160 Seiten u.a. folgende Themen:

Rechtsfragen zu bedingten Forderungen im Insolvenzverfahren

Spannungsverhältnis von guten Sitten und Insolvenzen

Haftung des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin im Insolvenzverfahren

Stimmrecht in der Gläubigerversammlung und beim Sanierungsplan

Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Sanierung von Automotive-Zulieferbetrieben

aktuelle Gerichtsentscheidungen