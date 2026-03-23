Grazer Insolvenzrecht-Symposium: Neuer Sammelband

Recht & Praxis. Neue Trends beleuchtet ein Sammelband zum 4. Grazer Insolvenzrechtspraxis-Symposium.
Das Insolvenzrecht ist eine dynamische und facettenreiche Materie, die die insolvenzrechtliche Praxis immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, heißt es beim Fachverlag Facultas: Den aktuellen Entwicklungen widmet sich der jetzt erschienene Sammelband „Insolvenzrecht aktuell: Trends und Herausforderungen“.
Die Neuerscheinung
Der Sammelband geht konkret auf das 4. Grazer Insolvenzrechtspraxis-Symposium im April 2025 zurück und beleuchtet auf rund 160 Seiten u.a. folgende Themen:
- Rechtsfragen zu bedingten Forderungen im Insolvenzverfahren
- Spannungsverhältnis von guten Sitten und Insolvenzen
- Haftung des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin im Insolvenzverfahren
- Stimmrecht in der Gläubigerversammlung und beim Sanierungsplan
- Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Sanierung von Automotive-Zulieferbetrieben
- aktuelle Gerichtsentscheidungen
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