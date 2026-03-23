Kurs zur Cybersicherheit für Anwälte und Unternehmensjuristen

Wien. Der Rechtsanwaltsverein veranstaltet im Mai einen Kurs zur Cyber-Sicherheit in Kanzleien und Rechtsabteilungen.

In einer Zeit, in der Cyber-Angriffe immer raffinierter werden, ist IT-Sicherheit für Rechtsanwält:innen weit mehr als nur eine technische Notwendigkeit, heißt es in einer Ankündigung des Rechtsanwaltsvereins: Sie sei eine Kernaufgabe der beruflichen Verschwiegenheit und Haftungsvermeidung.

Die Veranstaltung

Der Kurs findet am 20.05.2026 hybrid in Präsenz und online statt. Dabei ist u.a. Thomas Pfeiffer, CISO der Linz Netz GmbH und Vortragender an FH Hagenberg und Technikum Wien. Bei dem Event wird die aktuelle Bedrohungslage analysiert und Abwehrstrategien in der Praxis beleuchtet, so die Veranstalter.