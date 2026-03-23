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Vermögen richtig weitergeben: Neuer Ratgeber

©Manz

Österreich. Um Erben und Vererben, Geschenke, Spenden und mehr geht es in der aktualisierten 5. Auflage von „Vermögen richtig weitergeben“.

„Vermögen richtig weitergeben“ wird vom Verlag als praktischer Ratgeber zu den Themenkreisen Erben, Vererben sowie Schenken & Spenden positioniert und ist nun in 5. Auflage in der Reihe Manz Sachbuch erschienen. Autor Heinrich Weninger ist langjähriger Wirtschaftsjurist im Bankwesen.

Für Sender und Empfänger

Gedacht ist der knapp 260 Seiten starke Titel (Stand: Jänner 2026) sowohl für Personen, die Vermögen weitergeben möchten wie für diejenigen, die selbst in Zukunft eines erwarten, so der Verlag: Geboten werde ein Überblick über die facettenreiche Thematik der Erbschaftsplanung.

Konkret sollen Analysen und Praxisbeispiele dabei helfen, Entscheidungen über das Schicksal des eigenen (oder künftigen) Vermögens bewusst zu treffen und komplexe Themen strukturiert durchzudenken, von der Testamentserstellung bis zur Nachlassregelung. Dabei wird auch der Fall beleuchtet, dass ein Teil des Vermögens nicht nahestehenden Personen, sondern einem guten Zweck gewidmet werden soll.

Die Praxisfragen

Eingegangen wird auch auf in der Praxis wichtige Fragestellungen und Themen, wie etwa:

  • Schenken oder Vererben?
  • Vererbung von Wohnungseigentum und sonstigem Immobilienvermögen
  • Nachfolge in Unternehmensbeteiligungen
  • der digitale Nachlass
  • der Ablauf des Verfahrens vor dem Verlassenschaftsgericht

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