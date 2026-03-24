Binder Grösswang: Florian Höllebauer ist Anwalt für Corporate/M&A

Wien. Florian Höllebauer ist neuer Anwalt im Corporate/M&A-Team von Binder Grösswang. Er war seit 2021 als Rechtsanwaltsanwärter an Bord.

Bei der Anwaltskanzlei Binder Grösswang ist Florian Höllebauer zum neuen Anwalt im Corporate/M&A-Team der Kanzlei avanciert. Er ist seit dem Jahr 2021 in der Kanzlei tätig.

Florian Höllebauer ist laut Aussendung auf Umstrukturierungen, Umgründungen, M&A-Transaktionen, Joint Ventures, Unternehmensgründungen, Venture Capital und Private Equity spezialisiert. Er studierte Rechtswissenschaften an der Paris-Lodron-Uni in Salzburg und war während seines Studiums unter anderem bei Hasch & Partner und Kraft & Winternitz als juristischer Mitarbeiter beschäftigt.

Das Statement

„Florian ist ein wichtiger Bestandteil unseres Corporate/M&A-Teams, und wir freuen uns sehr, dass er uns nun als Rechtsanwalt weiterhin verstärkt. Florian hat bereits zahlreiche komplexe nationale und internationale Transaktionen begleitet und damit seine Expertise bewiesen und kontinuierlich erweitert. Mit seinem ausgeprägten fachlichen Profil und persönlichen Engagement ist und bleibt er eine wertvolle Bereicherung für unser Team“, so Gottfried Gassner, Partner im Corporate/M&A-Team von Binder Grösswang.