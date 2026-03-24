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Goldbeck kauft 50 Prozent an Zaunergroup mit KMPG Law

©ejn

Österreich/Deutschland. KPMG Law hat Goldbeck beim Erwerb von 50 Prozent der Anteile an der oberösterreichischen Zaunergroup beraten.

KPMG Law DE, KPMG Law AT sowie KPMG in Deutschland und KPMG in Österreich beraten die Goldbeck GmbH beim Erwerb von 50 Prozent der Anteile an der Zaunergroup Holding GmbH, heißt es in einer Dealmeldung von Big Four-Multi KPMG in Deutschland.

Das oberösterreichische Unternehmen Zaunergroup ist ein Spezialist im Industrieanlagen- und Rohrleitungsbau und für den deutschen Branchenkollegen Goldbeck insbesondere durch die Aussichten bei der Errichtung von Datacentern interessant. Laut Unternehmen ziehen sich im Zuge des 50 Prozent-Verkaufs die Zaunergroup-Gründer aus dem operativen Geschäft zurück, die junge Generation übernimmt die Geschäftsführung.

Die Aufgabe

Bei dem Deal konkret aktiv waren die KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (KPMG Law DE) und die Buchberger Ettmayer Rechtsanwälte GmbH (KPMG Law AT) sowie die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG in Deutschland) und die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (KPMG in Österreich).

Das deutsch-österreichische Team unterstützte die Transaktion in den Bereichen Legal, Tax und Financial. Über die Durchführung der Legal, Tax und Financial Due Diligence hinaus war KPMG Law und KPMG Law AT insbesondere für die Verhandlung und Umsetzung der Transaktionsdokumentation verantwortlich, heißt es weiter.

Die Federführung bei KPMG Law in Deutschland hat Christian Nordholtz (Partner, Corporate/M&A, Hannover). In Österreich war Stefan Arnold (Partner, Corporate/M&A) leitend aktiv.

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