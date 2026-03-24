Kommentar zum Lebensmittelrecht: Update und Online-Version

Nahrungsmittel & Recht. Im Jahr 2006 beschrieb der Titel eine Zäsur im Lebensmttelrecht. 20 Jahre später kommt der technologische Umbruch.

Die Grundlieferung des vorliegenden Werks beschrieb 2006 eine Zäsur im österreichischen Lebensmittelrecht, heißt es bei Manz: Im Zuge einer Gesamtreform wurde mit dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) eine mit dem EU-Rahmen korrespondierende österreichische Regelung geschaffen, mit der einerseits das LMG 1975 und andererseits das österreichische Fleischuntersuchungsrecht abgelöst wurde.

Die Neuerscheinung

20 Jahre nach dem Erscheinen der Grundlieferung erfolgt durch die Digitalisierung des inzwischen fünfbändigen Kommentars ein technologischer Umbruch – der LMR Kommentar ist nun online verfügbar, was Verfügbarkeit und Servicequalität des Werks deutlich erhöhe.

Der Titel ist auf dem Stand 25.10.2025; Fachautor:innen vom Ministerium, aus dem Bereich der Erzeuger und Händler, der Lehre, Anwaltschaft und Vollziehung haben mitgewirkt. Unter ihnen sind Ex-AMA-Geschäftsführer Dr. Michael Blass, Lektor am Institut für Ernährungswissenschaften der Uni Wien, sowie Prof. Dr. Reinhard Kainz, Geschäftsführer der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich.