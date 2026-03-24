LL.M.-Café der Uni Wien kommt Mitte April wieder

Postgraduate. Das LL.M.-Café des Postgraduate Centers der Uni Wien soll die neun Lehrgänge in Kaffeehaus-Atmosphäre präsentieren.
Zwischen Espresso und Examen ist das Motto des „LL.M.-Cafés“ der Uni Wien, das am 15.04.2026 wieder veranstaltet wird. Thema sind, wie schon der Name sagt, die einschlägigen Weiterbildungsangebote der Wiener Alma Mater im Rechtsbereich.
Die Veranstaltung
Der Event findet konkret im Wiener Juridicum statt; die Programmverantwortlichen der LL.M.-Programme sind vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung. Das Postgraduate Center der Uni Wien bietet derzeit folgende Lehrgänge an:
- Arbeitsrecht
- Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht
- Familienunternehmen und Vermögensplanung
- Human Rights
- Informations- und Medienrecht
- International Law
- Steuerrecht und Rechnungswesen
- Tourismus und Recht
- Wohn- und Immobilienrecht
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