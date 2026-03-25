Clemens Stadler kehrt als Anwalt zu Deloitte Legal zurück

Wien. Clemens Stadler ist jetzt Anwalt in der Praxisgruppe Datenschutzrecht von Deloitte Legal in Österreich.

Nach absolvierter Rechtsanwaltsprüfung kommt Clemens Stadler in die Praxisgruppe Datenschutzrecht zurück und verstärkt ab sofort wieder das juristische Team in Wien, so eine Aussendung.

Das Statement

Clemens Stadler war bereits in der Vergangenheit bei Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte – der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im globalen Deloitte Legal Netzwerk – tätig.

„Seine fachliche Kompetenz, sein Engagement und seine Verbundenheit mit unserer Kanzlei sind erneut eine große Bereicherung für unser Team und unsere Mandantinnen und Mandanten“, so Sascha Jung, Partner und Leiter der Fachbereiche Datenschutzrecht | Cybersecurity sowie IP / IT | Medienrecht.