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Fachverlag Manz geht von April bis Juni auf KI Roadshow

©Manz

Legal Tech & Tools. Der Fachverlag tourt von April bis Juni mit Manz Genjus KI, Legal AI Workspace Manz Noxtua und dem ESG-Tool NIU answers durch Österreich.

Präsentiert werden laut Ankündigung die aktuellen KI-Tools des Fachverlags, darunter der Rechtsrechercheassistent Manz Genjus KI, der Legal AI Workspace made in Europe Manz Noxtua und das für Nachhaltigkeitsmanager:innen und einschlägige Fachprofis entwickelte Tool NIU answers.

Die Veranstaltungen

Die Produktmanager:innen und Accountmanager:innen präsentieren anhand von konkreten Use Cases aus der Praxis den Umgang mit den KI-Tools, heißt es dazu. Die Veranstaltungen finden von 9. April bis 9. Juni in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck, Dornbirn, Klagenfurt und Graz statt (Infos dazu).

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