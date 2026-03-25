Immo-Dienstleister EHL macht Cornelia Auer zur Prokuristin

Wien. Cornelia Auer erhält die Prokura in der EHL Gruppe. Sie ist Spezialistin für die Immobilien-Bewertung.

Cornelia Auer erhielt die Prokura der EHL Immobilien Bewertung GmbH (Teil der EHL Immobilien Gruppe), so eine Aussendung. In ihrer Rolle als Projektleiterin begleitet und berät Auer Kund:innen im Bereich der Immobilienbewertung.

Die Laufbahn

Auer hat den Studiengang „Wirtschaftsberatende Berufe“ an der Fachhochschule Wiener Neustadt mit den Schwerpunkten Unternehmensrechnung & Revision sowie Immobilienmanagement absolviert. Sie ist laut den Angaben seit 2006 mit Immobilienbewertung befasst sowie allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige und trägt den internationalen Berufstitel MRICS.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen. Newsletter anmelden/verwalten