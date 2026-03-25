Jasmin Julia Denk ist neue Anwältin für Banking & Finance bei E+H

Wien. Jasmin Julia Denk ist neue Anwältin und ständige Substitutin in der Praxisgruppe Banking & Finance von E+H. Sie kommt von der European Investment Bank (EIB).

Anwältin Jasmin Julia Denk wechselt zur Wirtschaftskanzlei E+H und wird dort neue Anwältin und ständige Substitutin in der Praxisgruppe Banking & Finance der Kanzlei.

Vor ihrem Wechsel war sie als Legal Counsel bei der European Investment Bank (EIB) in Luxemburg tätig. Dort beriet sie laut Aussendung zu Finanzierungs- und Transaktionsprojekten mit den Schwerpunkten Infrastruktur, Innovation/R&D, Immobilienfinanzierungen und finanzielle Restrukturierungen.

Vor ihrer Zeit bei der EIB war sie bei Freshfields und SRR Shamiyeh Reiser tätig. Ihre akademische Ausbildung absolvierte sie an der Johannes Kepler Uni Linz, wo sie das Diplomstudium der Rechtswissenschaften sowie die Bachelorstudiengänge Wirtschaftsrecht und Internationale Betriebswirtschaftslehre abschloss. Internationale Studienaufenthalte führten sie unter anderem an die University of Cape Town sowie an die Tongji University Shanghai.

Das Statement

„Mit Jasmin Julia Denk gewinnen wir eine hervorragend ausgebildete und international erfahrene Rechtsanwältin, die unser Team weiter stärken wird“, so Marcus Benes, Co-Head der Praxisgruppe Banking & Finance: „Ihre Kombination aus Transaktionserfahrung, institutionellem Hintergrund und Mediationskompetenz ist eine wertvolle Bereicherung für unsere Mandanten.“