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Business, Recht, Veranstaltung

DLA Piper und Falstaff: „Oktogon Business Club“ startet mit Kanzler

Christoph Mager, Christian Stocker, Wolfgang Rosam ©Oktogon Business Club by DLA Piper & Falstaff

Wien. Der von DLA Piper und Falstaff gegründete Oktogon Business Club lud zum Auftakt mit Bundeskanzler Christian Stocker ins Haus am Schottentor.

Der Oktogon Business Club ist eine gemeinsame Initiative der globalen Wirtschaftskanzlei DLA Piper und von Falstaff: Gedacht ist er demnach als Forum für Führungspersönlichkeiten sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Recht und Medien.

Das ikonische Oktogon – Herzstück der Kanzleiräumlichkeiten von DLA Piper im Haus am Schottentor und Namensgeber des neuen Business Clubs – bot den Rahmen für mehr als 120 Gäste bei der Auftaktveranstaltung.

Ein Abend voller Impulse

Höhepunkt des Events war eine Gesprächsrunde mit Bundeskanzler Christian Stocker, der zentrale wirtschaftspolitische Entwicklungen sowie die Zukunftsperspektiven des Wirtschaftsstandortes Österreich beleuchtete.

Der Kanzler zeigte sich dabei angesichts der aktuellen Herausforderungen durch den Iran-Krieg pragmatisch: Österreich müsse bereit sein, notwendige Schritte zu setzen, denn niemand könne sagen wie lange der Konflikt – und die Erschütterung der Energiemärkte – noch andauert.

Durch die Diskussion führten die beiden Gastgeber Christoph Mager (Managing Partner bei DLA Piper Österreich) und Prof. Wolfgang Rosam (Herausgeber Falstaff). Für ein kulinarisches Highlight sorgte Lucas Pichler mit einer Präsentation ausgewählter Best of F.X. Pichler-Weine, begleitet von Fingerfood und Networking.

Als Veranstaltungsreihe geplant

Der einzigartige Oktogon Business Club soll auch künftig eine Bühne für Impulsvorträge von Persönlichkeiten aus Wirtschaft oder Politik, für konstruktive Diskussionen sowie Netzwerkformate bieten, heißt es – mit dem Ziel, den Dialog zwischen Wirtschaft, Recht und Gesellschaft zu stärken. Zwei- bis dreimal pro Jahr könnte es künftig Club-Events geben.

Christoph Mager: „Mit dem Oktogon Business Club schaffen wir einen Raum, in dem sich Top Leader auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam Impulse für die Zukunft entwickeln können. Wir freuen uns über den starken Auftakt und das große Interesse.“

Christian Stocker: „Gerade Unternehmerinnen und Unternehmer wissen aus der täglichen Praxis, wo Herausforderungen am Standort bestehen und wo es gezielte Verbesserungen braucht. Dieses Wissen ist eine wichtige Grundlage für eine treffsichere Wirtschafts- und Standortpolitik. Denn nur im Schulterschluss mit jenen, die investieren, Verantwortung tragen und Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen, können wir den Wirtschaftsstandort Österreich wettbewerbsfähiger und zukunftsfit aufstellen. Formate wie der Oktogon Business Club schaffen Raum für diesen Dialog und leisten damit einen wichtigen Beitrag.“

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