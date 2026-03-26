Kanzlei Völkl: Sixtus-Ferdinand Kraus geht an Bord

Wien. Völkl Rechtsanwälte erweitert die Gesellschafts- und Haftungsrechtspraxis um Sixtus-Ferdinand Kraus (42).

Mit Kraus stoße ein Experte für Gesellschafts- und Wirtschaftsprivatrecht zum Team, so eine Aussendung. Hintergrund ist laut Kanzlei Völkl die stark gestiegene Nachfrage im Bereich Organ- und Beraterhaftung infolge zahlreicher Unternehmensinsolvenzen der letzten Jahre.

Die Laufbahn

Kraus habilitierte sich im Gesellschafts- und Zivilrecht an der Universität Wien und ist seit 2019 als Rechtsanwalt zugelassen. Er war u.a. für die Kanzleien Torggler und CMS aktiv und zwischen 2020 und 2024 Universitätsprofessor am Institut für Zivilrecht der Johannes-Kepler-Universität Linz (JKU).

Völkl Rechtsanwälte legt den Fokus u.a. auf Großschadenfälle für Unternehmen, Organmitglieder und Versicherer. „Wir gewinnen einen Juristen, der wissenschaftliche Exzellenz mit unternehmerischem Sachverstand verbindet“, so Clemens Völkl, Namenspartner der Kanzlei. Der Markt für Haftungsberatung sei seit Jahrzehnten eines der zentralen Beratungsfelder, das man mit Kraus nun gezielt stärke, so Partner Philipp Frenzl.