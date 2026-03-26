 Open menu
Steuer

Seminar Oberlaa: Den Gewinnfreibetrag optimieren und mehr

Roman Baumert ©Whirlphoto

Fortbildung für Steuerprofis. Beim Seminar Oberlaa geht es heuer u.a. um die Analyse des Gewinnfreibetrags, so Vortragender Robert Baumert.

Die praxisbezogene Analyse des Gewinnfreibetrags „kann sich wirklich lohnen“ und gehört zu jenen steuerrechtlichen Themen, die Profis in der Steuerberatung sich aktuell zu Herzen nehmen sollten, so Robert Baumert, Vortragender beim Seminar Oberlaa, am LexisNexis-Blog: „Wir zeigen anhand von Fallbeispielen, wie sich GFB und IFB sauber optimieren lassen.“

Die Ziele

Das Seminar Oberlaa ist als kompakte Fortbildung konzipiert, die aktuelle Neuerungen in Steuerberatung, Buchhaltung und Personalverrechnung praxisnah bündeln soll, mit dem Fokus auf praktischer Umsetzbarkeit: konkrete Fallkonstellationen, typische Fehlerquellen und Formulierungen, die man in der Kanzlei sofort verwenden könne. „Genau diese Mischung aus Aktualität und Praxisbezug macht den Mehrwert aus. Wir decken jene Punkte ab, die in den nächsten Monaten in vielen Fällen schlagend werden“, so Baumert.

Steuererklärung und Veranlagung

Zwei Punkte kommen derzeit häufig auf den Tisch: die außergewöhnliche Belastung bei rückwirkender Feststellung eines Behinderungsgrades und die erweiterten Tatbestände zur Pflichtveranlagung. Wichtig sei die klare Abgrenzung zwischen Pflichtveranlagung, Antragsveranlagung und antragsloser Veranlagung, damit keine Fristen oder Optionen verloren gehen, so Baumert.

Kapitalgesellschaften, Immobilien und Verfahren

Beim Mantelkauf bringe aktuelle Judikatur praktische Folgen, etwa bei Beteiligungswechseln oder Umgründungen. Im Immobilienbereich geht es um Immobiliengesellschaften in der GrESt, inklusive Voraussetzungen und Sonderregelungen für Familienverbände. Und im Verfahrensrecht ist der neue Anfechtungsausschluss für Abgaben im Insolvenzverfahren relevant, weil er die Durchsetzung und das Risikomanagement verändert.

Das Pfand und mehr

Bei der Mitteilungspflicht nach § 109a EStG wurden meldepflichtige Tatbestände erweitert, das verlange klare Prozesse. In der Personalverrechnung stehen die branchenweise festgesetzten Trinkgeldpauschalen ab 1.1.2026 an. „Und wir schauen auf die geplanten Anreize für das Arbeiten im Alter ab 1.1.2027, damit Beratung und Lohnverrechnung rechtzeitig vorbereitet sind“, so Baumert am LexisNexis-Blog: „Weiters zeigen wir, wie man Ein- und Mehrwegpfand in Bilanz und Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sauber abbildet, steuerlich wie unternehmensrechtlich.“

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Deloitte: „KI-Einsatz kann auch zu steigendem Personalbedarf führen“
  2. Die Wiener Bilanzrechtstage starten am 23. April 2026
  3. KI bei den Steuerberatern: TPA setzt auf „sinnvollen Einsatz im Alltag“
  4. Goldbeck kauft 50 Prozent an Zaunergroup mit KMPG Law

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Immo-Dienstleister EHL macht Cornelia Auer zur Prokuristin

Song Contest: KSV1870 passt als Cyber-Wächter auf Lieferanten auf

Cyber-Bedrohungen: Mehr Angriffsversuche, doch die Furcht sinkt

KI-Einsatz in Mittelstandsunternehmen steigt auf 43 Prozent

Aussenwirtschaft Austria sucht jetzt neue Volontäre

Neu in Finanz:

Zittert, ihr Banken: Die Stunde der Nicht-Banken ist gekommen

Wiener Städtische: Christoph Bachlechner leitet Partnervertrieb

FMA-Vorstand Ettl wechselt im November als Exekutivdirektor zum IWF

Banken in Zeiten der KI: Kunden­beziehung stärken, Plattform bewahren

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Neu in Recht:

DLA Piper und Falstaff: „Oktogon Business Club“ startet mit Kanzler

Fachverlag Manz geht von April bis Juni auf KI Roadshow

Clemens Stadler kehrt als Anwalt zu Deloitte Legal zurück

Jasmin Julia Denk ist neue Anwältin für Banking & Finance bei E+H

LL.M.-Café der Uni Wien kommt Mitte April wieder

Neu in Steuer:

Deloitte: „KI-Einsatz kann auch zu steigendem Personalbedarf führen“

Seminar Oberlaa: Den Gewinnfreibetrag optimieren und mehr

Die Wiener Bilanzrechtstage starten am 23. April 2026

KI bei den Steuerberatern: TPA setzt auf „sinnvollen Einsatz im Alltag“

Seminar Oberlaa: Aktuelle Trends beim Vorsteuerabzug und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Team der WU Wien kommt bei der CFA Research Challenge in die nächste Runde

Uni Salzburg erforscht die dunkle Seite von Führungskräften

So funktioniert das neue Lehramtsstudium

Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Neu in Personalia:

Clemens Stadler kehrt als Anwalt zu Deloitte Legal zurück

Jasmin Julia Denk ist neue Anwältin für Banking & Finance bei E+H

Binder Grösswang: Florian Höllebauer ist Anwalt für Corporate/M&A

Engel & Völkers ernennt Matuschka zum neuen Wien-Chef

Taylor Wessing macht Julie Van Ysendyck zur HR-Chefin

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Deloitte: „KI-Einsatz kann auch zu steigendem Personalbedarf führen“

Fachverlag Manz geht von April bis Juni auf KI Roadshow

KI bei den Steuerberatern: TPA setzt auf „sinnvollen Einsatz im Alltag“

Song Contest: KSV1870 passt als Cyber-Wächter auf Lieferanten auf

Cyber-Bedrohungen: Mehr Angriffsversuche, doch die Furcht sinkt