Allianz beteiligt sich am Stromnetz Amprion mit Hengeler Mueller

Energie & Versicherer. Hengeler Mueller berät Allianz Global Investors beim Erwerb einer Beteiligung an deutschem Stromnetz Amprion von Talanx.

Allianz Global Investors (AllianzGI) hat von der Talanx Versicherungsgruppe eine indirekte Beteiligung am deutschen Stromnetzbetreiber Amprion erworben.

Die Transaktion

AllianzGI investiert im Namen der Allianz-Versicherungsgesellschaften und des Allianz European Infrastructure Fund II in Amprion, indem AllianzGI von Talanx eine direkte Beteiligung an der M31 Beteiligungsgesellschaft erwirbt, die eine direkte Beteiligung von 74,9 Prozent an Amprion hält.

Allianz und Talanx planen im Rahmen dieser Partnerschaft in den nächsten Jahren erhebliche Mittel in den Ausbau des zweitgrößten Stromnetzes Deutschlands zu investieren, so eine Aussendung.

Der Vollzug der Transaktion soll vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen im zweiten Quartal 2026 erfolgen. Im Team von Hengeler Mueller für AllianzGI hatten Annika Clauss und Sebastian Schneider (beide Partner, Corporate/M&A) die Federführung).

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