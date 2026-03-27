Arthur D. Little: Manuela Fürst wird Senior Advisor

Berater & Beförderungen. Manuela Fürst (47) ist neue Senior Advisor bei der Strategieberatung Arthur D. Little Österreich.

Die international tätige Managerin Fürst bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finance, M&A, Restrukturierung und Transformation mit. Sie war zuvor in leitenden Funktionen bei Greiner/Neveon, Agrana, Magna sowie PwC Österreich tätig.

Zuletzt verantwortete sie als Group CFO der Swarco AG zentrale Konzernfunktionen, darunter Finanzen, Einkauf, IT, Risikomanagement, Internal Audit, M&A und ESG. Darüber hinaus ist sie Gründerin und CEO der ValueAdd Unternehmensberatung.

Die Aufgaben

Fürsts Schwerpunkte umfassen neben Themen wie Kapitaloptimierung und Performance-Management auch M&A-Prozesse und Digitalisierung von Finanz- und ERP-Strukturen, so eine Aussendung. Bei Arthur D. Little Österreich werde sie Unternehmen in komplexen Veränderungs-, Wachstums- und Wertsteigerungssituationen begleiten.

Das Statement

„Mit ihrer Kombination aus strategischem Weitblick, operativer Umsetzungskompetenz und ausgeprägter Hands-on-Mentalität wird Manuela Fürst insbesondere bei komplexen Transformations-, Performance- und Wachstumsthemen wirksam werden“, so Maximilian Scherr, Partner bei Arthur D. Little Österreich.

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