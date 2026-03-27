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Private Equity für IT: VTC erwirbt Mehrheit an TSPD mit E+H

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Wien/München. E+H hat die Beteiligungsgesellschaft VTC beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der TSPD-Gruppe beraten.

Wirtschaftskanzlei E+H hat die Beteiligungsgesellschaft VTC beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der TSPD-Gruppe beraten. VTC mit Sitz in München investiert in mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Durch den Einstieg von VTC erhalte die TSPD-Gruppe Zugang zu strategischem Know-how und Ressourcen sowie zu zusätzlichen finanziellen Mitteln für die Expansion.

Das Unternehmen

Zur IT-Dienstleistungsgruppe TSPD gehören unter anderem TEMS und CC4. Es sei geplant, die Gruppe künftig unter dem Namen „Minato48°“ weiterzuentwickeln, wobei die operativen Tochtergesellschaften ihre etablierten Markennamen beibehalten werden. Die bisherigen Eigentümer werden weiterhin an dem Unternehmen beteiligt bleiben.

Die Aufgabe

Kanzlei E+H beriet VTC mit einem Team unter der Leitung von Partner Josef Schmidt und Rechtsanwaltsanwärter Alexander Koschell. Dabei ging es insbesondere um die rechtliche Strukturierung der Investition, die Durchführung der Due Diligence, Vertragsgestaltung sowie gesellschaftsrechtliche, regulatorische und finanzielle Angelegenheiten, so eine Aussendung.

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