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Nachhaltige Investmentfonds boomen – aber nur die „hellgrüne“ Sorte

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Neuer Rekord. Das Vermögen österreichischer Investmentfonds ist zum Jahresende um 6,8 Prozent auf 246,4 Mrd. Euro angewachsen.

Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie eine insgesamt freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den österreichischen Investmentfonds auch im Schlussquartal des Jahres 2025 einen neuen Rekord beschert. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

Rund 2.100 Investmentfonds horten 246 Mrd. Euro

Am Ende des 4. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten 2.109 Investmentfonds bei €246,4 Milliarden und damit 6,8% oder €15,7 Milliarden über dem Stand des Jahresultimo 2024. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das Vermögen um 2,5% bzw. €5,9 Milliarden.

Aktienfonds verzeichneten im Jahr 2025 Nettomittelzuflüsse von rund €3,9 Milliarden, Rentenfonds von €3,1 Milliarden. Misch- und Immobilienfonds erlitten hingegen netto Abflüsse. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto €6,05 Milliarden neue Mittel zu.

Grüne Fonds wachsen schneller – aber nicht alle

Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen etwas stärker als der Markt und machen mit €123,6 Milliarden etwa die Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens aus, so die FMA. Dabei tragen 190 Fonds ESG- bzw. nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Fondsnamen – die seit Mai letzten Jahres gewisse Verpflichtungen mit sich bringen. Die 190 Fonds verwalten fast €40 Milliarden an Vermögen, die häufigsten Bezeichnungen stammen aus den Begriffsfamilien „Nachhaltig“, „Ethik“ und „ESG“.

Weiter auseinander geht allerdings die Schere zwischen hell- und dunkelgrünen Fonds nach Art. 8 bzw. Art. 9 der SFDR: Die „dunkelgrünen“ Art. 9-Fonds schrumpften beim Vermögen gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent, während die hellgrünen (weniger strengen Regeln unterworfenen) Art. 8 Fonds um 8 Prozent wuchsen. Von den insgesamt 123,6 Milliarden Euro in den deklarierten Nachhaltigkeitsfonds sind nur noch 2,38 Milliarden in dunkelgrünen Fonds angelegt, der weit überwiegende Rest ist hellgrün.

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