Online-Event zu Standards und Marktzugang in Indien

Exporteure. Das bevölkerungsreichste Land der Erde hat eigene Marktregeln: Ein „Expert Chat“ von Austrian Standards betrachtet sie im Mai.

Indien zählt zu den dynamischsten Wachstumsmärkten weltweit, heißt es in einer Ankündigung von Austrian Standards: Das Land hat vor einigen Jahren China als bevölkerungsreichster Staat der Erde abgelöst und wächst auch wirtschaftlich deutlich rascher als das Reich der Mitte, auch wenn beim BIP pro Kopf noch ein großer Abstand vorhanden ist.

Freihandelsabkommen mit der EU

Das geplante EU–India Free Trade Agreement (FTA) hat Indien nun in den Blickpunkt europäischer Exporteure gerückt. Die gültigen Standards, die technischen Vorschriften und die Konformitätsbewertung sind in diesem Zusammenhang wichtig, heißt es bei Austrian Standards.

Eine „Expert Chat“ Online-Veranstaltung am 28. Mai soll diese Regeln beleuchten. Zu den Speakern gehören Dinesh Chand Sharma (SESEI India) und Alok Kesari (Federation of European Business in India, FEBI)

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