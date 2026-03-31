EHL macht Daniela Logar zur Leiterin Transaction Advisory

Wien. Daniela Logar erhält die Prokura für EHL Investment Consulting und übernimmt den Bereich Transaction Advisory.

Daniela Logar hat die Leitung des Bereichs Transaction Advisory in der EHL Investment Consulting GmbH übernommen und wurde gleichzeitig zur Prokuristin bestellt, so eine Aussendung. In ihrer neuen Funktion werde Logar federführend für die Beratung von Kund:innen bei komplexen Immobilientransaktionen zuständig sein.

Die Aufgabe

Die EHL Investment Consulting ist ein Tochterunternehmen der EHL Immobilien Gruppe, einem österreichischen Immobiliendienstleister. Logar begann 2011 als Investment Analyst bei EHL Investment Consulting. 2013 wechselte sie in den Bewertungsbereich, 2019 ins Asset Management. Sie hat ein Bachelorstudium und berufsbegleitendes Masterstudium an der FH Wiener Neustadt absolviert.