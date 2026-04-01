BNP Paribas verkauft „Super Seven“ mit Kanzlei Hogan Lovells

Immobilien & Anwälte. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät Investmentmanager BNP Paribas beim Verkauf seines deutschen „Super Seven“-Wohnportfolios.

Das Portfolio, bestehend aus insgesamt 532 Wohn- und 10 Gewerbeeinheiten, umfasst sieben Liegenschaften in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt sowie Bad Homburg. Die Immobilien wurden zwischen 2008 und 2013 errichtet und verfügen über eine Gesamtmietfläche von rund 48.900 m², davon rund 47.600 m² Wohnfläche. Das Portfolio ist laut den Angaben mit einem Vermietungsstand von rund 98 Prozent nahezu vollvermietet.

Der Käufer des Wohnportfolios, die Quantum Immobilien KVG, erwerbe die Immobilien im Rahmen eines Individualmandats für institutionelle Investoren. Die Transaktion fand im Rahmen eines Asset Deals statt.

Das Beratungsteam

Hogan Lovells hat die Verkäufer in den Fragen rund um den Verkaufsprozess rechtlich beraten. Im Team für BNP Paribas Asset Management waren Tobias Strohmeier (Partner), Elisabeth Pünder (Senior Associate), Sabine Adams (Counsel), Carolin Bartz (Associate), Alexa Vlassakidis, Leonie Hunsmann und Luis Martins (Research Assistants) (Immobilienwirtschaftsrecht, Düsseldorf); außerdem Annemarie Sophie Hoffmann (Associate), Kerstin Schoening (Senior Knowledge Lawyer), Janna Lyn Borchert, Carolin Wertenbroch (Research Assistants) (Immobilienwirtschaftsrecht, Hamburg); Damian Sternberg (Counsel) (Regulierung /Umweltrecht, Düsseldorf); Marcus Schreibauer (Partner), Michael Thiesen (Senior Associate), Yuri Schramm (Foreign Associate), Anna-Luisa Rode, Philipp Mädje (Research Assistants) (Gewerblicher Rechtsschutz/Datenschutz, Düsseldorf/Hamburg); Mathias Schönhaus (Partner), Jan Meinecke, Sadaf Khalili (Associates) (Steuerrecht, Berlin/Hamburg); Sarah Wrage (Partner, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt); Andreas Thun (Counsel, München) und Philip Genske (Senior Associate, Hamburg) (Corporate M&A).