bpv Hügel: Lehner, Lukacic und Stengg sind neue Anwälte

Wien. Raphael Lehner, Filip Lukacic und Philipp Stengg sind jetzt Anwälte bei bpv Hügel. Ihre Themen sind Corporate/M&A, öffentliches Wirtschaftsrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht.

Raphael Lehner (30), Filip Lukacic (31) und Philipp Stengg (32) starten als Anwälte bei bpv Hügel. Sie sind in den Praxisgruppen Corporate/M&A, Öffentliches Wirtschaftsrecht sowie Wettbewerbs- und Kartellrecht tätig.

Die Werdegänge

Raphael Lehner ist in der Praxisgruppe Corporate/M&A tätig. Er ist laut einer Aussendung auf Corporate/M&A, Private Equity, Litigation und Immobilienrecht spezialisiert. Seit Oktober 2024 ist er Teil der Praxisgruppe Corporate/M&A bei bpv Hügel. Davor war er Rechtsanwaltsanwärter bei Aigner Lehner Zuschin, Gassauer-Fleissner, hba Rechtsanwälte und Fellner Wratzfeld & Partner. Sein Studium des Wirtschaftsrechts an der WU Wien schloss er 2020 ab.

Filip Lukacic ist Teil der Praxisgruppe Öffentliches Wirtschaftsrecht. Er studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und war bereits während seines Studiums unter anderem als studentischer Mitarbeiter bei bpv Hügel sowie als Studienassistent am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni Wien tätig. Nach zweijähriger Tätigkeit am Bundesverwaltungsgericht ist er seit 2022 Teil des Teams von Christian F. Schneider, unterbrochen durch eine neunmonatige Tätigkeit in der Regulierungsabteilung des Strom- und Gas-Netzbetreibers Netz Niederösterreich, Tochterunternehmen der EVN AG.

Philipp Stengg ist Teil der Praxisgruppe Wettbewerbs- und Kartellrecht. Er verfügt über Erfahrung im Fusionskontrollrecht sowie in allen Bereichen des klassischen Kartellrechtes und berät insbesondere in Kartellverfahren. Darüber hinaus beschäftigt er sich regelmäßig auch wissenschaftlich mit kartellrechtlichen Fragestellungen, insbesondere im Bereich des Kartell- und Marktmissbrauchsrechts. Berufliche Stationen führten ihn unter anderem an die JKU Linz, in das Bundeskanzleramt sowie zu Wolf Theiss und Binder Grösswang.

Die Laufbahnen

„Wir freuen uns sehr, drei herausragende Kollegen aus unseren eigenen Reihen in den Kreis unserer Anwälte aufnehmen zu dürfen. Ihre fachliche Kompetenz und ihr Engagement stehen exemplarisch für unsere Werte und stärken unsere Kanzlei nachhaltig“, so Elke Napokoj, Partnerin und Co-Head Corporate/M&A bei bpv Hügel.