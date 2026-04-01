Was ist ein Start-up wert: Webinar mit Hansi Hausmann

Angels & Assets. Beim Deloitte-Webinar „Bewertung von Startup-Unternehmen“ im April spricht Investor Hansi Hausmann.

Die Online-Veranstaltung „Bewertung von Startup-Unternehmen – Wissenswertes aus erster Hand“ findet laut einer Ankündigung von Deloitte Österreich am 9. April 2026 statt. Dabei wird laut Ankündigung Johann „Hansi“ Hansmann als Referent teilnehmen, einer der bekanntesten Business Angels und größten Startup-Investoren des Landes.

Die Aufgabe

Hausmann wird das Thema Start-up-Bewertung aus Praxissicht beleuchten. Zweiter Referent ist Markus Pellet, Partner Strategy & Transactions bei Deloitte Österreich.

Bei dem Webinar geht es laut Ankündigung um die verschiedenen in der Praxis eingesetzten Bewertungsverfahren (inkl. Venture Capital-Methode); um typische Probleme bei der Bewertung von Startup-Unternehmen; um das Zusammenspiel zwischen Bewertung und vertraglichen Regelungen sowie die Bewertung komplexer Finanzinstrumente.